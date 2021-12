Tv: Gassmann ‘spoilera’ scena clou di ‘Un professore’, fan inviperiti su Twitter**

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Simone bacia Manuel”. Con tre semplici parole, che racchiudono la scena madre della fiction di cui è protagonista, ‘Un professore’, che verrà trasmessa stasera, Alessandro Gassmann fa letteralmente esplodere Twitter balzando immediatamente fra i trend topic del social network. L’attesissimo momento in cui Simone, nella serie il figlio di Gassmann nonché suo alunno, bacerà finalmente il ragazzo di cui è segretamente innamorato, ormai non è più un segreto dopo che l’attore romano ha postato un link con le anticipazioni della puntata, e i fan si lamentano senza mezzi termini.

Decine i post di affezionati della fiction, in cui recitano anche Claudia Pandolfi e Paolo Conticini, che -sorpresi, stupiti e amareggiati- esprimono il loro rammarico, tra l’ironico e il deluso: “Ho passato la settimana ad evitare anticipazioni e poi arriva Alessandro Gassman a rovinare tutto, cosa ti abbiamo fatto di male”, sbotta un fan. “Ma Gassmann che spoilera su Twitter? Sono nera!”, incalza un’altra. E un’altro ancora: “Vi giuro che sto cercando di capire da dieci minuti quale logica abbia spinto Gassman ad entrare qui su twitter e scrivere quello spoiler gigantesco con tutta la nonchalance del mondo”.

C’è anche chi ironizza: “Alessandro Gassman esempio lampante del boomerone imbranato che ha fatto uno spoiler immenso pensando che fosse una buona idea ma nessuno può sbroccargli contro perché è appunto Alessandro Gassman”. E chiude un altro, definitivo: “Gassman come direttore artistico e a quest’ora avremmo saputo pure il nome del vincitore Amadeus non sei nessuno”.