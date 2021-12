Sci: il 3 dicembre si apre la stagione invernale a Obereggen (3)

(Adnkronos) – Infine, ciliegina sulla torta, la Torre di Pisa, così battezzata in onore dell’inconfondibile guglia dolomitica del Latemar e del suo rifugio. Questa pista si presenta la massima pendenza dello Ski Center Latemar, 59 per cento ed un dislivello totale di 459 metri, tale da renderne adatti i suoi 1500 metri di lunghezza a sciatori esperti in cerca di forti emozioni.

Il comprensorio Ski Center Latemar si dissemina su 48 km di piste di difficoltà varia tra Obereggen, Pampeago e Predazzo; 2 snowpark con halfpipe, 4 piste di slittino, 3 parchi gioco sulla neve per bambini come il Brunoland e 13 ristori alpini. C’è di più: si potrà sciare, slittare e scendere con lo snowboard sulla pista Obereggen, illuminata tre volte a settimana (martedí, giovedí e venerdí) dalle ore 19 alle ore 22. Per informazioni: www.obereggen.com.