Quirinale: Ceccanti, ‘tifo per Mattarella bis, ma ddl Zanda non c’entra con Colle’** (3)

(Adnkronos) – Nel merito della proposta, perchè stabilire un solo mandato per il capo dello Stato e l’abolizione del semestre bianco? “Siamo in una situazione particolare” con una maggioranza così ampia “ma in condizioni normali avere il semestre bianco in cui non si può sciogliere, quindi di fatto il governo non può cadere, può portare spesso a una situazione di immobilismo perchè varie forze politiche possono fare le irresponsabili e bloccare qualsiasi cosa non pagandone il prezzo perchè non c’è il deterrente dello scioglimento”.

“Quindi il semestre bianco può essere in alcune situazioni diverse da questa, dove la maggioranza è molto ampia, un qualcosa di problematico. E quindi l’idea di sopprimerlo non è male e siccome fin dall’inizio questa cosa fu legata all’idea di un presidente che potrebbe utilizzare i poteri di scioglimento nell’ultimo periodo per farsi confermare dal Parlamento neo eletto, è un’idea tradizionale che è stata rilanciata dal presidente Mattarella ma che prima, fin dai primi anni Sessanta con il presidente Segni era stata lanciata. E’ una proposta che meritava di essere messa all’ordine del giorno”.

Ma perchè metterla all’ordine del giorno proprio ora? “Perchè è giusto che si metta all’odg prima che si sappia chi è il nuovo presidente, altrimenti potrebbe sembrare un’iniziativa rivolta contro il neo eletto. Altrimenti quale sarebbe la traduzione giornalistica? Che c’è un presidente neo eletto che alcuni non gradiscono e gli vogliono impedire la rielezione. Invece questo avviene sotto il velo d’ignoranza su chi sarà il prossimo presidente”.