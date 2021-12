Il sito sbaglia, Alemanno si ritrova nella Nba

(Adnkronos) – “Gianni Alemanno trascina i Milwaukee Bucks alla vittoria”. Basta un tag sbagliato e Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, si trova al posto di Giannis Antetokounmpo, stella dei Milwaukee Bucks campioni Nba. Merito della pagina Facebook di TheScore, sito e app che vanta oltre 4 milioni di follower sul social. I Bucks vincono la sfida con i Charlotte Hornets per 127-125, Antenokounmpo mette a referto 40 punti, 12 rimbalzi e 9 assist. Dall’altra parte, LaMelo Ball chiude con 36 punti, 9 assist e 8 triple.

TheScore riassume il duello tra i due giocatori con una grafica corredata da un post. “Gianni Alemanno vince questa battaglia, anche se LaMelo Ball realizza il career high con 36 punti e 8 triple”, si legge. Un tag sbagliato chiama in causa l’ex sindaco di Roma e molti utenti americani cercano di capire. La domanda più gettonata è ”ma chi è Gianni Alemanno?”. Seguono risposte con l’assist di wikipedia e, inevitabilmente, un diluvio di battute.

“Preferisco l’alpinismo e le arti marziali..”, dice Alemanno commentando l’inattesa convocazione. “Con 1,70 di altezza e 63 anni, mi sembra comunque un buon risultato”, dice Alemanno all’Adnkronos. Il post è stato commentato da oltre 1000 utenti. Su google, le ricerche su ‘Gianni Alemanno’ si sono impennate nelle ultime ore. “E adesso gli amici mi stanno suggerendo di candidarmi come presidente degli Stai Uniti…”.