Covid oggi Italia, 16.806 contagi e 72 morti: bollettino 2 dicembre

(Adnkronos) – Sono 16.806 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, giovedì 2 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 72 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 679.462 tamponi con un tasso di positività al 2,5%. Sono stati 55 gli ingressi in terapia intensiva in 24 ore, 698 in totale. Cinquanta in più i ricoverati con sintomi per un totale di 5.298 persone.

LAZIO – Sono 1.810 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 2 dicembre. Si registrano inoltre altri 4 morti. I nuovi casi a Roma città sono 926. Oggi nel Lazio “su 20.635 tamponi molecolari e 29.107 tamponi antigenici per un totale di 49.742 tamponi, si registrano 1.810 nuovi casi positivi (+172), sono 4 i decessi (-4), 692 i ricoverati (-4), 93 le terapie intensive (-3) e +817 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,6%. I casi a Roma città sono a quota 926”, sottolinea l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

EMILA ROMAGNA – Sono 1.464 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 2 dicembre. Si registrano inoltre altri 6 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 458.504 casi di positività. Il totale di tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è di 39.686. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 3,7%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Si registrano sei decessi: due nella provincia di Modena (due donne, rispettivamente di 80 e 85 anni); uno nella provincia di Bologna (un uomo di 83 anni); uno nella provincia di Ravenna (un uomo di 66 anni) e due nella provincia di Forlì-Cesena (un uomo di 62 anni nel forlivese e un uomo di 83 nel cesenate). In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.803.

Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 7.474.191 dosi; sul totale sono 3.559.518 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Le terze dosi sono 575.842. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, 609 sono asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 618 erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone, 680 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 39,7 anni.

SARDEGNA – Sono 154 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 2 dicembre. Non si registrano invece nuovi decessi. 3.013 le persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.428 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 14 ( stesso dato rispetto a ieri ). I pazienti ricoverati in area medica sono 72 ( 2 in meno rispetto a ieri ). 2.688 sono i casi di isolamento domiciliare ( 29 in più rispetto a ieri).

VALLE D’AOSTA – Nessun decesso e 99 nuovi contagi da coronavirus oggi, 2 dicembre, in Valle d’Aosta che portano il totale complessivo dei contagiati dal virus da inizio emergenza a 13.321. Lo registra il bollettino con i dati Covid della Regione. I positivi attuali sono 738 di cui 709 in isolamento domiciliare, 28 ricoverati in ospedale. uno in terapia intensiva. I guariti complessivi sono 12.104, +35 rispetto a ieri, il totale dei casi testati è pari a 97.904, quello dei tamponi fino ad oggi effettuati a 219.419. Da inizio epidemia i decessi di persone risultate positive al Covid in Valle d’Aosta sono 479.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 770 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 2 dicembre. Si registrano inoltre altri 7 morti. Su 8.604 tamponi molecolari sono stati rilevati 689 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’8,01%. Sono inoltre 19.895 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati altri 81 casi (0,41%). I nuovi decessi riguardano un uomo di 91 anni di Trieste (deceduto in ospedale), una donna di 92 anni di Muggia (deceduta in casa di riposo), una donna di 93 anni e un uomo di 76 anni entrambe di Cordenons (deceduti in ospedale), una donna di 88 anni di Pordenone (deceduta in ospedale), un uomo di 84 anni di Travesio (deceduto in ospedale) e infine un uomo di 60 anni di Gemona del Friuli (deceduto in ospedale). Le persone ricoverate in terapia intensiva risultano essere 26, mentre i pazienti in altri reparti sono 294. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.