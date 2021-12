Cinema: Mel Brooks una vita da leggenda, esce la sua autobiografia in oltre 40 Paesi

Roma, 2 dic. – (Adnkronos) – Il leggendario attore e regista statunitense Mel Brooks, Premio Oscar celebre per le sue commedie parodistiche e farsesche, all’età di 95 anni ha deciso di pubblicare un libro di memorie: l’autobiografia si intitola “All About Me! My Remarkable Life in Show Business” ed esce in contemporanea mondiale in questi giorni in oltre 40 Paesi. Con il titolo “Tutto su di me!” in Italia il libro è tradotto da La nave di Teseo.

Per la prima volta Mel Brooks racconta la sua folgorante carriera: la storia di un ragazzo cresciuto a Brooklyn, dove usava i pochi risparmi per andare al cinema il sabato mattina, e destinato a incantare, commuovere ma soprattutto far ridere il pubblico di tutto il mondo. Sotto le armi nella Seconda Guerra mondiale o durante i primi lavoretti da adolescente, il giovane Mel raccoglie aneddoti, personaggi, situazioni alla ricerca della battuta perfetta. Dopo l’esordio in tv, inizia a collaborare con alcuni tra i più grandi autori brillanti di sempre: Woody Allen, Carl Reiner, Neil Simon, Larry Gelbart. Un laboratorio di dissacrante comicità che ispira i suoi successi al cinema e a Broadway, con titoli diventati classici imperdibili come “Per favore, non toccate le vecchiette”, “Frankenstein Junior”, “La pazza storia del mondo”, “Balle spaziali”, “Robin Hood – Un uomo in calzamaglia”.

Mel Brooks svela il dietro le quinte di una carriera leggendaria, ripercorre i successi e le delusioni, le amicizie a Hollywood, le collaborazioni con Sid Caesar, Gene Wilder, Madeleine Kahn, Alfred Hitchcock, e l’incontro con il grande amore della sua vita, l’attrice Anne Bancroft. E’ un’autobiografia, arricchita da decine di fotografie inedite, che scorre al ritmo di una commedia di Mel Brooks – divertente, corrosiva, piena di sorprese – per raccontare il film della vita di un inarrivabile showman.

“È stato gioioso e a volte agrodolce scrivere questo libro e rivivere i picchi e le valli del mio incredibile viaggio da Brooklyn a Hollywood a Broadway”, ha detto Brooks. “Spero che i fan si divertano con le storie che ci sono dietro il mio lavoro, e che si divertano davvero a fare questo straordinario viaggio con me”.