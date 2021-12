Caso Saguto: al via dal 27 gennaio le requisitoria in appello, no ai testi della difesa/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – La Procura generale non si era opposta alle richieste all’ascolto in aula di testimoni mentre per le altre aveva chiesto un termine per potere interloquire. E oggi l’udienza è iniziata per l’appello e subito dopo la Corte, presieduta da Marco Sabella, si è ritirata in Camera di consiglio per sciogliere le riserve. La decisione è arrivata dopo poco più di un’ora con l’annuncio della riapertura dell’istruttoria dibattimentale.

La prima udienza era iniziata, la volta scorsa, con la lettura della relazione introduttiva del presidente della Corte d’appello di Caltanissetta. In primo grado Silvana Saguto, l’ex giudice nel frattempo radiata dalla magistratura, era stata condannata a otto anni e mezzo di reclusione per la gestione dei beni sequestrati, insieme con il suo ‘cerchio magico’, con l’accusa di corruzione e abuso d’ufficio. Sagutoi difesa dagli avvocati Antonino e Giuseppe Reina, neppure oggi era in aula. Per i giudici, che nell’ottobre di un anno fa hanno condannato l’ex giudice avrebbe gestito i beni sequestrati e confiscati alla mafia “con interessi familistici” per “favorire amici e parenti”, come dice la procura.