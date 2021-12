Calcio: il museo della Juventus inaugura il percorso per non vedenti (2)

(Adnkronos) – “Questo progetto conferma la crescita continua di un Museo che non sta mai fermo – spiega il Presidente dello Juventus Museum Paolo Garimberti – E che dimostra come siamo da sempre attenti a facilitare chiunque abbia qualsiasi tipo di disabilità”.

Infatti, questa iniziativa prosegue il percorso all’insegna dell’accessibilità per lo Juventus Museum, da s.empre all’avanguardia in questo senso, grazie alla totale assenza di barriere architettoniche e, dal mese di settembre 2020, all’innovativo percorso, realizzato con video fruibili da QR Code presenti all’interno delle sale, dedicato ai visitatori non udenti.

“Ringraziamo l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti che ha collaborato con noi per indicarci le modalità migliori per realizzare il percorso, che rappresenta davvero un grande arricchimento per tutti, anche per le persone vedenti”, conclude Garimberti.