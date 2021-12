Calcio: Figc, 36 mln da vittoria Euro 2020

Roma, 2 dic. – (Adnkronos) – Il successo agli Europei 2020 da parte della Nazionale azzurra di Roberto Mancini ha portato benefici a tutto il movimento calcistico, contribuendo all’aumento della reputazione internazionale dell’intero Sistema Paese che nel semestre febbraio-luglio 2021 ha avuto un incremento del 21,3% rispetto al semestre precedente. L’Europeo ha generato anche un significativo impulso per la ripartenza economica dell’Italia: si stima un impatto positivo dello 0,7% del Pil, circa 12 miliardi di euro, come evidenzia il Bilancio Integrato 2020 della Figc, presentato oggi in Campidoglio. Di grande rilevanza, infine, l’impatto della vittoria finale del torneo: la Figc ha incassato 28 milioni e 250mila euro. Aggiungendo gli introiti derivanti da accordi commerciali, l’incremento dei ricavi è stimabile in circa 36 milioni di euro.