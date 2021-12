Azione: domani inizia tour Calenda, parte da Napoli e Avellino

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Inizia domani, venerdì 3 dicembre, la due giorni che porterà Carlo Calenda tra Napoli e Avellino per la presentazione del manifesto di Azione”. Si legge in una nota.

Questo il calendario degli incontri con la stampa: venerdi 3 dicembre alle ore 17 conferenza stampa al Molo Angioino presso la Stazione Marittima 50. Alle 1830 comizio nella stessa struttura. Sabato 4 dicembre ore 9:00 Pomigliano d’Arco inaugurazione della sede di Azione in via Genova 17 angolo Via Ercolano Cantone; ore 11:00 Avellino conferenza stampa con gli amministratori in vista delle elezioni provinciali presso “Viva Hotel Avellino” via circonvallazione 123.