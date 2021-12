Ue, Fitto-Marsilio "Sulle reti TEN-T servono scelte inclusive"

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – "I prossimi mesi saranno decisivi per la revisione del regolamento Ue sulle reti TEN-T, la rete trans europea di trasporto che mira a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale nell'UE. Per questo oggi pomeriggio abbiamo incontrato il gabinetto del Commissario Ue ai Trasporti, Adina Valean, al fine di manifestare la necessità di scelte inclusive in merito al completamento della Core Network, ossia la rete centrale che dovrà completata entro il 2030. Scelte che saranno fondamentali per la crescita e lo sviluppo della Puglia e dell'Abruzzo". Lo affermano in una nota congiunta il copresidente del gruppo Ecr-FdI al Parlamento europeo, Raffaele Fitto e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, a conclusione dell'incontro con il gabinetto del Commissario Ue ai Trasporti, Adina Valean, che ha avuto luogo oggi pomeriggio a Bruxelles.

"Ho chiesto alla Commissione di valutare insieme al governo italiano il prolungamento del Corridoio Baltico-Adriatico sino a Lecce, attraverso Brindisi. Attualmente la tratta ferroviaria Ancona- Pescara- Bari è inclusa nella Comprehensive Network. Questo permetterebbe, – ha dichiarato Fitto – insieme al completamento di un articolato sistema di trasversali ferro-stradali e marittime, l'inserimento di Brindisi nella rete principale dei porti europei e di Bari nella rete degli aeroporti principali, al momento esclusa, e alla previsione della linea alta velocità ferroviaria fino a Lecce. Tagliare fuori dal Core Network il polo Brindisi- Lecce sarebbe un grande errore logistico e sistemico".

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha aggiunto: "Sono convinto della necessità, visti anche i numerosi investimenti in itinere da parte del governo Italiano e della Regione Abruzzo, di inserire all'interno del corridoio intermodale Tirreno-Adriatico anche le città abruzzesi. In particolare la linea ferroviaria Roma-Pescara, e il sistema portuale abruzzese, le città di Ortona e Vasto. Mi auguro un riscontro positivo da parte della Commissione Ue".

01-Dic-21 14:20