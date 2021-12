Pnnr: Mattarella a presentazione rapporto 2021 Italiadecide

Roma, 1 dic (Adnkronos) – Si svolgerà venerdì 3 dicembre alle 17, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nella nuova aula dei gruppi a palazzo Montecitorio presso la Camera dei deputati (ingresso da via di Campo Marzio 78), la presentazione di ‘Una fiducia sostenibile. La collaborazione tra pubblico e privato per la transizione ecologica’, Rapporto 2021 di Italiadecide.

Il Rapporto prosegue la trilogia dedicata dall’Associazione alla costruzione di relazioni di leale collaborazione tra operatori economici, organizzazioni e istituzioni come leva strategica e indispensabile per la ripresa degli investimenti e lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Dopo l’introduzione della presidente di Italiadecide Anna Finocchiaro e la relazione del direttore scientifico Daniela Viglione, Mauro Magatti, direttore del Centre for the anthropology of religion and cultural change (Arc), terrà una Lectio magistralis. Nell’occasione l’ingegner Vito Gamberale, presidente della Commissione di valutazione, assegnerà il premio Amministrazione, cittadini, imprese 2021. Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta streaming dalla webtv della Camera dei deputati.