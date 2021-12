Nuoto: Vezzali, ‘Pellegrini leggenda e anche in altro ruolo saprà dare suo contributo’

Roma, 1 dic. – (Adnkronos) – “Federica Pellegrini? È stata una grandissima atleta, ci sono i campioni e poi ci sono le leggende che rimarranno sempre nel cuore di tutti noi e che ricorderemo e che saranno dei punti di riferimento per dei bambini che arriveranno un giorno che sogneranno di diventare come quella leggenda e anzi di superarla”. Lo ha detto la sottosegretaria Valentina Vezzali a margine della conferenza “L’Impatto degli sport equestri nel sistema economico italiano” alla Luiss Business School, parlando di Federica Pellegrini che ha lasciato le competizioni agonistiche. “Federica è stata una grandissima atleta e sono sicura che anche in un altro ruolo, come quello al Cio, riuscirà a dare il suo contributo. Chi lo ha vissuto sotto ogni forma, conoscendone il sacrificio e l’impegno e la determinazione sono certa che può contribuire a rendere la nostra Italia un paese più culturalmente sportivo”, ha concluso Vezzali.