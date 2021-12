Manovra: Meloni, ‘atteggiamento Governo con camere intollerabile, stampa tace’

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – L’atteggiamento del Governo nei riguardi del Parlamento “sta diventando intollerabile”. Lo afferma Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, presentando gli emendamenti del partito alla legge di Bilancio e riferendosi al continuo ricorso alla fiducia e a quello che potrà accadere durante l’esame della manovra.

“In quella che rimane una Repubblica parlamentare -afferma- il Parlamento non esiste e sono sorpresa dal silenzio della stampa. Diventa impossibile un dibattito parlamentare per le difficoltà di mettere d’accordo la maggioranza che in Consiglio dei ministri fa la maggioranza e in Parlamento l’opposizione”.

Basti pensare, ricorda Meloni, che “l’opposzione ha presentato un settimo degli emendamenti alla legge di bilancio”, circa 700 rispetto ai 5.500 della maggioranza, che evidentemente “non è convinta del merito di questo provvedimento”.