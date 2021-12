Gruppo Koelliker, lascia Ronconi, al suo posto Marco Saltalamacchia

MILANO (ITALPRESS) – Cambio al vertice del Gruppo Koelliker, azienda leader nell'importazione e distribuzione di automobili in Italia: Luca Ronconi lascia la carica di Amministratore Delegato di Koelliker. La continuità delle attività è stata affidata a Marco Saltalamacchia. In qualità di Presidente esecutivo, proseguirà nel solco tracciato da Ronconi, mettendo a frutto la sua profonda conoscenza del settore automotive.

Saltalamacchia in precedenza ha ricoperto varie cariche in Renault nelle funzioni commerciali, marketing e after sales, in FCA nell'ambito flotte e corporate business e in BMW, prima in qualità di Presidente della filiale italiana e poi come Senior Vice President Region Europe, in BMW AG a Monaco di Baviera. Nel corso di queste esperienze ha acquisito una visione globale del business automotive che, dal febbraio 2021, ha messo al servizio del Gruppo Koelliker.

"Ringraziamo Luca Ronconi per aver saputo prima risanare l'Azienda e poi tradurre in realtà una visione che oggi è parte del core business di Koelliker", afferma Saltalamacchia. "Continueremo il progetto avviato e a lui auguriamo i migliori successi per le nuove opportunità".

