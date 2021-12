Calcio: Liga, Alessio Lisci allenatore ad interim del Levante

Valencia, 1 dic. – (Adnkronos) – Nel prossimo weekend di Liga, Carlo Ancelotti non sarà l’unico allenatore italiano su una panchina spagnola. Oltre a lui, infatti, ci sarà anche Alessio Lisci. Il 36enne romano è stato nominato allenatore ad interim del Levante che, nei giorni scorsi, aveva esonerato Javier Pereira dopo la sconfitta contro il Betis. Un momento difficile per il club valenciano, ultimo in classifica con 7 punti e zero vittorie stagionali, che ha affidato la panchina a Lisci per le prossime due partite in attesa di scegliere il sostituto di Pereira. La prima, giovedì sera in Copa del Re (contro l’Huracan Melilla), la seconda domenica in campionato (contro l’Osasuna).