Sud: Picierno (Pd), ‘Pnrr ultima chiamata ma enti locali sprovvisti competenze’

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Il rapporto Svimez indica in modo eloquente un dato fondamentale: il Pnrr è l’ultima occasione affinché il Sud colmi il gap che lo penalizza rispetto al resto d’Italia soprattutto per quanto riguarda giustizia, scuola, parità di genere e competitività del tessuto industriale. Tuttavia, affinchè le risorse possano essere effettivamente spese, bisogna garantire ai Comuni e agli enti locali gli strumenti adeguati per far decollare i progetti, per far partire la macchina”. Così l’europarlamentare del Partito Democratico Pina Picierno.

“In particolare occorre una maggiore iniezione di capitale umano, perché mancano i profili indispensabili per raggiungere gli obiettivi legati alle risorse del Pnrr. Numerosi Comuni sono totalmente sprovvisti delle competenze necessarie ad avviare bandi, gare e appalti. Così come è necessaria una maggiore consapevolezza del proprio ruolo e della propria funzione da parte classe dirigente meridionale”.

“Come evidenzia proprio il rapporto Svimez, senza interventi strutturali il divario tra Sud e resto del Paese tornerà a crescere a breve. Il Pnrr deve essere costruito e attuato al Sud e ora siamo in una situazione di impasse. Non c’è più tempo, è necessaria un’inversione di tendenza, altrimenti ci troveremo dinanzi l’ulteriore occasione dilapidata che in questo caso non prevederà però possibilità d’appello”.