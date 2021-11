Quirinale: Conte, ‘identikit? Alto profilo e rappresentativo’**

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “E’ evidente che il Movimento 5 Stelle come forza di maggioranza relativa sarà protagonista inevitabilmente nella partita” del Colle, “io in realtà l’identikit già tracciato quando dico che deve avere un alto profilo morale e rappresentativo quanto più ampiamente possibile dello schieramento di forza costituzionali che sono in Parlamento. Si parte con questo obiettivo e poi dovremo misurarci con la personalità concreta”. Così Giuseppe Conte a Di Martedì.

“Se abbiamo un nostro candidato? Adesso è prematuro, ora approviamo la legge di bilancio e poi ci confronteremo con tutti i leader”. Una donna? “Non è questo adesso il tema, ne parliamo dopo legge di bilancio”. Può essere Draghi? “Draghi ha le caratteristiche ma stiamo parlando dell’attuale presidente del Consiglio impegno in un’azione di governo complessa”.