Pa, Santoni (Confindustria Digitale): ‘fondamentale dialogo pubblico-privato’

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Mai come in questo momento il dialogo tra pubblico e privato ha avuto così fondamentale importanza”. A scandirlo è il stato il presidente di Confindustria Digitale, Agostino Santoni, parlando con l’Adnkronos al termine del brainstorming promosso stamattina a Roma dal Impatta nel corso del quale il network ha lanciato la nuova figura professionale del Pubblic innovation manager.

Santoni ha rilevato che “dopo anni di mancanza di investimenti, il nostro settore è finalmente chiamato a trasformare il Paese e la Pa attraverso l’innovazione. Ora ci sono le risorse e una forte volontà del Governo per farlo”. Il presidente di Confindustria Digitale ha quindi sottolineato che “il nostro settore è fortemente mobilitato assicurando competenze, tecnologie e professionisti per accelerare il cambiamento in chiave digitale, sostenibile e inclusivo della società e dell’economia italiane”.

“Semplicità, programmabilità, apertura e sicurezza: sono queste le caratteristiche delle imprese vincenti che possono essere esportate anche nella Pa e sono caratteristiche della leadership di un public innovation manager” ha osservato Santoni. “Oggi siamo nell’epoca dell’economia del talento e l’impegno è quello di creare figure in grado di raccogliere le sfide della crescita economica e tecnologica che stiamo vivendo”.