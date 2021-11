illimity: finanziamento di 25 mln euro a gruppo Grancasa

Milano, 30 nov. (Adnkronos) – illimity ha siglato un accordo di finanziamento con Grancasa, specializzato nella vendita di arredamento ed accessori per la casa, per un ammontare complessivo pari a 25 milioni di euro. Oggi il gruppo, controllato dalla famiglia Morosi, gestisce 16 punti vendita. illimity supporterà l’implementazione del nuovo business plan.

Per Enrico Fagioli, responsabile della Divisione growth credit di illimity “Grancasa è una società con elevato potenziale che punta a reinventarsi e adattarsi a un mercato in continua evoluzione che richiede, oggi più che mai, rapidità di azione e visione. Le medesime qualità che illimity mette a servizio delle imprese, per garantire loro il miglior supporto possibile”.

“Sono orgoglioso della fiducia che illimity ha riposto nel nostro piano di business transformation. Nel perseguire la nostra visione di creazione di valore per tutti gli stakeholders, per i nostri clienti e per le comunità locali in cui operiamo, costruiremo una piattaforma consumer, fisica e digitale, per promuovere il go-to-market dell’ecosistema del made-in-Italy composto da centinaia di produttori di arredamento e di accessori per la casa, la cui qualità manifatturiera e di design rappresenta un’unicità nel mondo”, commenta Nazzario Pozzi, ceo di Grancasa.