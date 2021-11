Freddo e temperature a picco, torna la pioggia: ecco dove

(Adnkronos) – Dopo neve e pioggia, arriva il gelo sull’Italia con temperature a picco e una nuova ondata di maltempo. Nell’ultimo weekend di novembre e lunedì 29 la neve ha fatto la sua comparsa praticamente su tutti i rilievi d’Italia. Dalle Alpi agli Appennini e perfino in Sardegna le montagne si sono ricoperte di una soffice coltre bianca. Dove non nevicava era la pioggia a farla da padrone.

Stefano Ghetti, meteorologo del sito avvisa che dopo gli eventi avversi dei giorni scorsi ora l’ingresso diretto di correnti settentrionali faranno arrivare il gelo su molte città italiane. In queste ore si registrano temperature sotto lo zero praticamente su tutta la Pianura Padana.

Valori termici in crollo anche al Centro-Sud con gelate a Firenze e Perugia, solo 3 gradi a Roma. Di giorno i valori termici risulteranno inferiori ai 10°C su gran parte delle città italiane. Insomma, è arrivato il freddo, quello pungente al primo mattino e tagliente di giorno visti i venti di Tramontana e Maestrale che irrompono impetuosi su tutte le regioni.

Da mercoledì però le cose cambieranno ancora. Tornerà a soffiare il Libeccio che sospingerà una nuova perturbazione alimentata da aria fredda. Torneranno le piogge e i temporali, dapprima in Sardegna e sulle regioni tirreniche, poi anche al Nordest. E con le precipitazioni ritornerà la neve sia sulle Alpi (a 7-900m) e sia sugli Appennini (1300-1400m, ma con quote in calo).

LE PREVISIONI METEO

Martedì 30. Al nord: sole prevalente, gelate mattutine. Al centro: ultime nevicate in Molise fino in collina, sole altrove. Al sud: ultime nevicate in collina su Puglia e Calabria, un po’ instabile sul messinese.

Mercoledì 1° dicembre. Al nord: cielo che si copre gradualmente, piogge sullo spezzino. Al centro: peggiora dalla Sardegna verso le Tirreniche. Al sud: peggiora su Campania e coste del basso Tirreno.

Giovedì 2. Al nord: piogge al Nordest. Al centro: intenso maltempo su Sardegna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche. Neve a 1300m. Al sud: maltempo in Campania.