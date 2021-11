Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “I politici che strizzano gli occhi alle minoranze no vax non fanno un servizio al Paese. Per questo ho spesso invitato i leader di destra ad uscire dall’ambiguità. Ultimamente, con ultime misure, la Lega le ha accettate ora sperano siano conseguenti in Parlamento”. Così Giuseppe Conte a Di martedì.