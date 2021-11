Covid: Borghi (Pd), ‘da Gasperini parole irresponsabili’

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Di fronte alla gravità della situazione sanitaria, con regioni che tornano in zona gialla e terapie intensive che si riempiono di non vaccinati, la Lega non trova niente di meglio da fare che innescare l’ennesima fake news sui vaccini in un post delirante di Lorenzo Gasperini”. Lo afferma Enrico Borghi, della segreteria Pd, responsabile Politiche per la sicurezza.

“Gasperini incita all’esclusione dalla vita sessuale dei giovani che si vaccinano: ma, parafrasando le sue parole, chi compie simili affermazioni di fatto si autoesclude dal pensiero raziocinante. Questo è l’ennesimo atteggiamento irresponsabile che un partito di governo non si può e non si deve permettere”, conclude.