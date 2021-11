Clima: Draghi, ‘Ue guida transizione ma non può fare sola’

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “L’Europa vuole guidare la transizione verde, ma non può affrontarla da sola. L’UE è responsabile di appena l’8% delle emissioni globali – la metà degli Stati Uniti e circa un quarto della Cina. La velocità con cui i Paesi raggiungeranno la neutralità climatica non sarà la stessa per tutti. Deve tenere conto del contesto industriale e dello stadio di sviluppo. È però importante che il punto di partenza sia lo stesso, e che sia oggi”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo all’evento ‘Lavoro ed Energia per una transizione sostenibile’.