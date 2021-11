Clima: Draghi, ‘Stato trasformi rischi transizione in occasioni crescita’

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – “Lo Stato deve fare in modo che i rischi della transizione si trasformino in occasioni di crescita”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, intervenendo all’evento ‘Lavoro ed Energia per una transizione sostenibile’.

“Nel settore dell’energia, molte delle tecnologie più promettenti hanno costi fissi elevati, e richiedono investimenti sostanziosi in ricerca e sviluppo o in infrastrutture. Il settore pubblico deve contribuire a queste spese, che non possono essere coperte solo dalle aziende”, ha rimarcato il presidente del Consiglio.