Pd: seminario su flussi con Letta, dem salgono tra giovani, male operai e casalinghe** (2)

(Adnkronos) – A livello di titolo di studio il Pd è il più votato tra diplomati e laureati mentre Lega e Fdi tra chi ha un titolo di studio inferiore. Altro dato, già noto, la maggiore forza del Pd nelle città rispetto ai centri più piccoli, al centro rispetto alle periferie dove però il dato dell’astensione è stato più alto. E’ stato analizzato il caso di Milano, qui alle amministrative il profilo di chi si è astenuto corrisponde a una scolarità bassa e prevale tra dipendenti e disoccupati.

Per quanto riguarda il voto diviso tra categorie professionali: qui le difficoltà dei dem sono molto evidenti tra operai e casalinghe. Solo il 9,1% degli operai vota Pd contro il 19,8 di Fdi e il 30,9 della Lega. “Sugli operai -commenta Cuperlo- dobbiamo rimettere al centro non una generica questione sociale ma concretissimi bisogni quotidiani che la pandemia ha già esasperato”.

Chi è che invece vota di più il Pd? Due estremi: studenti e pensionati. Il 39,3% degli studenti vota Pd contro il 20,7 di Lega e appena il 9,4% di Fdi. Mentre tra i pensionati il 31,9% sceglie i dem, segue Fdi con il 18,5%. Altra categoria in cui il Pd batte gli altri partiti è quella di impiegati e insegnanti. Per quanto riguarda le altre forze politiche la Lega è votata soprattutto dagli operai e dalle casalinghe. Fdi dagli autonomi, mentre i 5 Stelle dai disoccupati e Forza Italia tra gli imprenditori.