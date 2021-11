Manovra: Ciriani (FdI), ‘no alla fiducia, governo ascolti proposte FdI’

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Il governo ascolti le proposte di Fratelli d’Italia, eviti il ricorso al voto di fiducia e consenta un confronto rispettoso di quelle che sono le prerogative del Parlamento”. Lo ha detto il capogruppo di FdI al Senato Lucia Ciriani ai Tg Rai.

“Aver confermato il reddito di cittadinanza, addirittura aumentando le risorse stanziate fino a nove miliardi, per noi rappresenta uno spreco. Riteniamo che siamo meglio utilizzarle per finanziare la riduzione delle tasse alle imprese, ai lavoratori e per tagliare le bollette della luce e del gas, su cui peraltro attendiamo dal governo di sapere quali saranno le misure decise per evitare una vera e propria stangata agli italiani”, ha aggiunto Ciriani.