Fisco: Pd, ‘relatore unico alla Camera scelta poco equilibrata’**

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – Questa settimana la commissione Finanze della Camera avvierà l’esame del disegno di legge recante la Delega al Governo per la riforma fiscale. La scelta del presidente Marattin di un relatore unico appare poco equilibrata, anche perché con la doppia lettura Montecitorio-Senato si sarebbe potuto aprire ad una maggiore partecipazione di tutte le forze politiche alla messa a punto di un testo molto importante”. Così Gian Mario Fragomeli, capogruppo Pd in commissione Finanze alla Camera.

“Dopo aver svolto un buon e condiviso lavoro in commissione nel documento politico, la scelta di più relatori avrebbe potuto permettere una maggiore condivisione delle scelte. La delega infatti, rappresenta una riforma decisiva anche per la piena attuazione del Pnrr e quindi per il rilancio del Paese. Sì è persa un’occasione”.