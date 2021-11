Costa (Hub Palermo): “Terza dose riscuote grande successo”

Palermo, 29 nov. (Adnkronos) – La terza dose all’hub della Fiera del Mediterraneo di Palermo “sta riscuotendo un grande successo”. A dirlo all’Adnkronos è Renato Costa, il responsabile del hub, che dall’apertura della struttura non si è mai fermato. “A Palermo la vaccinazione sta andando bene – dice – in questo ultimo periodo abbiamo ripreso ad aver i numeri di qualche settimana fa. Con circa 2.500 vaccini al giorno, la stragrande maggioranza di questi sta facendo terza dose. Facciamo anche circa 400 prime dosi al giorno, che è un numero confortante. Proprio perché sono prime dosi”.

Ma è stato il Super green pass a convincere i più restii? “Può darsi – dice Costa – Forse sono stati anche convinti da quello che sta succedendo con le varianti. Vedere che su chi è vaccinato il virus rimbalza, ad esempio, li avrà convinti. Insomma, è la somma di una serie di fattori”. Sulla terza dose Costa spiega: “Ancora è obbligatorie solo su alcune categorie, ma sta riscuotendo un notevole successo anche tra chi non è obbligato. Ci sono persone che vengono prima ancora dello scadere del quinto mese dalla seconda vaccinazione. Adesso, nei prossimi giorni, ci aspettiamo molti over 18”.