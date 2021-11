Calcio: Inter, 15/20 giorni di stop per Darmian e Ranocchia

Milano, 29 nov. – (Adnkronos) – L’Inter ha reso noto l’esito degli esami strumentali svolti da Matteo Darmian e Andrea Ranocchia presso la clinica Humanitas di Rozzano: “Per Matteo Darmian risentimento muscolare al retto anteriore della coscia sinistra. Per Andrea Ranocchia risentimento muscolare all’adduttore breve della coscia destra. Le condizioni dei due nerazzurri saranno rivalutate tra qualche giorno”. Non si tratta di un infortunio grave né per l’esterno né per il difensore centrale. Entrambi potrebbero recuperare in 15/20 giorni.