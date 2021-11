Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Domani incontro con Draghi, le nostre priorità sono le bollette di luce e gas, la luce triplica, il gas raddoppia”. Così Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa alla Camera, convocata per fare il punto sulla legge di manovra. “Già diverse imprese hanno chiuso per i costi dell’energia, i due miliardi stanziati all’inizio non bastano”.