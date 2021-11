Tim: Letta, ‘preoccupato da stranieri, anche per Bollorè’

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Stranieri? Sì c’è preoccupazione, ma a tutto tondo, per americani, ma anche per i francesi. Non è stato molto citato ma sono cambiate le cose negli ultimi mesi per Vivendi, che è grande gruppo, con grandi professionalità, ma che negli ultimi mesi è cambiato. Il proprietario è sceso in campo. E’ il principale sostenitore di Erich Zemmour, che è divenuto il protagonista politica francese con un profilo inquietante. A Vivendi, mi domando, come convivono con questo confitto di interessi? Bolloré cosa vuole dall’ Italia, cosa pensa dell’Italia?”. Così Enrico Letta al Festival de Il Foglio.