Covid: Speranza, ‘vaccino ai miei figli di 10 e 8 anni? Sì assolutamente’

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Se ho problemi a vaccinare i miei figli? No assolutamente, seguirò le indicazioni autorità scientifiche. L’Ema ha approvato il vaccino della fascia 5-11 anni, la prossima settimana si pronuncerà anche Aifa e dopo quel pronunciamento, quando saranno disponibili le dosi pediatriche apriremo anche quella campagna”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, padre di due bimbi -Michele di 10 anni Emma di 8- In Mezz’ora in Più su Rai3.

“Ho parlato con i miei figli. I miei figli considerano virus il più grande nemico anche perchè non gli ha consentito quasi di vedere il papà negli ultimi mesi… Loro vogliono fare il vaccino. Io penso sia giusto vaccinare i propri figli, io personalmente io non avrò dubbi su questo”.