Covid: Speranza, ‘rischio serio ma quanto serio lo sapremo dopo gli studi’**

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Se c’è un rischio alto lo verificheremo, ma noi intanto facciamo scelta precauzionale e fermiamo i flussi di persone. Dopodichè cercheremo di avere tutti gli elementi conoscitivi possibili. Oggi dire una parola in più sarebbe ore: situazione è seria, c’è nuovo rischio che non deve essere sottovalutato ma andrà pesato con evidenza scientifica. Solo dopo gli studi sapremo se un rischio 100 o un rischio 1”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a In Mezz’ora in Più su Rai3.