Covid: Speranza, ‘per capire effetto Omicron ci vorrà studio qualche settimana’

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Noi stiamo testando tutti i passeggeri del volo del cittadino italiano risultato positivo” alla variante Omicron ma “noi abbiamo ancora pochi elementi. Venerdì abbiamo chiuso i voli, ieri il primo caso nel nostro Paese e ora stiamo chiedendo a tutti centri territoriali di rafforzare sequenziamento. Questa variante è già entrata in tante delle nostre comunità” in Europa, “ora bisogna capire l’effetto di questa variante. Ci vorrà qualche settimana di approfondimento”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, a In Mezz’ora in Più su Rai3.