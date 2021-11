Brunetta "Nella Pa compensi più alti, pronto nuovo contratto"

ROMA (ITALPRESS) – "La strategia che abbiamo messo in campo (per la pubblica amministrazione, ndr) è molto articolata: reclutamenti piu' veloci, progressioni di carriera piu' fluide, nuovi contratti, vaste campagne di formazione, retribuzioni piu' alte. E' chiaro che finora la Pa non e' stata attrattiva, soprattutto per le figure ad alta specializzazione che, invece, saranno le piu' richieste, ed e' altrettanto chiaro che la competizione con il privato sara' altissima". Lo ha detto, in un'intervista al Messaggero, il ministro della Funzione Pubblica Renato Brunetta. "Io sono ottimista, in cinque anni faremo un cambio del sangue della Pa. Dopo il Pnrr, tutti quelli che avranno fatto un'esperienza di lavoro a termine nell'ambito del Pnrr avranno una riserva del 40% dei posti nei concorsi pubblici". "Il lavoro in presenza è tornato a essere la modalita' ordinaria per la Pa. Abbiamo abbandonato lo smart working fai-da-te e stiamo disegnando un vero lavoro agile, con regole contrattuali, organizzative e di customer satisfaction". Quali saranno le regole? "Niente piu' device personali, solo piattaforme sicure. E da gennaio, quando le amministrazioni adotteranno i Piani integrati di attivita' e organizzazione (Piao), piena autonomia ai singoli enti che potranno fare tutto lo smart working che vorranno, per la piena soddisfazione di cittadini e imprese". E sulla nuova variante del Coronavirus ha aggiunto: "Siamo nella condizione migliore dal punto di vista sanitario per prendere tutte le decisioni necessarie. Il governo, in accordo con tutti gli Stati europei, ha gia' bloccato per precauzione i voli da diversi Stati africani. Ma della variante Omicron si sa ancora poco, non si puo' gia' dire che e' piu' pericolosa o che buca i vaccini…".

(ITALPRESS).

spf/red

28-Nov-21 09:03