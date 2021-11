Bielorussia: Lagarde, ‘spero europei in grado di dimostrare solidarietà con Polonia’

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Lo zoccolo duro dell’Europa è fatto di principi fondamentali in materia di democrazia e di diritti umani. Questo deve prevalere rispetto agli egoismi o rispetto agli stratagemmi adottati da alcuni per far prevalere delle posizioni politiche particolari. Spero che gli europei insieme saranno in grado di dare una risposta e di dimostrare che la solidarietà con la Polonia sia possibile”. Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde intervenendo a ‘Che tempo che fa’ su Rai 3 in merito alle tensioni tra la Polonia e la Bielorussia.