Tv: addio all’attrice Lisa Brown, la Nola Reardon di ‘Sentieri’

Los Angeles, 27 nov. – (Adnkronos) – L’attrice statunitense Lisa Brown, nota come interprete delle popolari soap opera “Così gira il mondo”, “Sentieri” e “Quando si ama”, è morta dopo una breve malattia all’età di 67 anni a Jersey City. E’ stata sposata in prime nozze con l’attore Tom Nielsen (1982-1991) e poi con Brian Neary.

Brown deve la notorietà alla sua lunga partecipazione a “Sentieri” nel ruolo di Nola Reardon, interpretato in tre fasi dal 1980 al 1985, dal 1995 al 1998 e infine nel 2009. Il suo personaggio ha subito una lenta metamorfosi trasformandosi da perfida ragazza manipolatrice, dopo una serie di rapimenti e di avventure in luoghi esotici, ad una donna matura e responsabile, grazie all’amore del brillante archeologo Quinton Chamberlain, fratello dell’egocentrica e viziata Vanessa Chamberlain.

Nella soap “Così gira il mondo” l’attrice ha vestito i panni di Iva Snyder (1985-2006).