Short Track: Arianna Fontana vince la CdM dei 500 metri con il 2° posto di Dordrecht (2)

(Adnkronos) – Tra gli uomini, sui 1500 metri il migliore è Pietro Sighel (Fiamme Gialle), sesto in Finale A con Luca Spechenhauser (Carabinieri) sesto anch’esso ma in Finale B. Fuori invece in semifinale Yuri Confortola (Carabinieri).

Dopo la qualificazione già raggiunta a Debrecen per tutte le staffette tricolori, la Nazionale italiana degli allenatori Assen Pandov e Frederick Blakburn ottiene altre carte olimpiche importanti nelle distanze individuali: 3 sui 1500 metri maschili e 3 su quelli femminili, il massimo a disposizione, con 2 slot invece al maschile sui 500 metri e 3 al femminile sulla medesima distanza

Negli impegni odierni infine delle gare a squadre, il quartetto tricolore femminile formato da Fontana, Mascitto, Arianna e Martina Valcepina centra un’altra volta la Finale A grazie ad un ottimo secondo posto alle spalle delle padrone di casa dell’Olanda. Al maschile arriva invece una Finale B con Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Confortola, Dotti e Sighel giunti terzi in semifinale dietro a Canada e Corea del Sud. Domani la quarta e ultima giornata di gare con in programma quarti di finale, semifinali e finali dei 1000 metri oltre alle staffette.