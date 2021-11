Scuola: siglato protocollo tra Mi e Confindustria moda (2)

(Adnkronos) – “La firma di questo protocollo si configura nel quadro dell’impegno di Confindustria Moda nel contrastare il mismatch che oggi persiste fra l’offerta formativa e la domanda del mondo del lavoro. Questa è una sfida fondamentale su cui si gioca il futuro di tutto il settore del Tessile, Moda e Accessorio. Nei prossimi anni le nostre aziende avranno infatti bisogno di 48.000 nuove persone e sulla capacità di attrarre e formare i nuovi talenti si giocherà la possibilità del Made in Italy di continuare a competere a livello globale, conservando e arricchendo il know-how che oggi ci contraddistingue” commenta Cirillo Marcolin, Presidente di Confindustria Moda “Ringraziamo il Ministro Bianchi per la sensibilità mostrata verso le esigenze pratiche del settore del Tessile, Moda e Accessorio, questo protocollo è la base di una lunga e proficua collaborazione che, sono certo, gioverà a tutto il Sistema Paese”.

Sul tema dell’orientamento scolastico, il Protocollo incentiva il coordinamento delle iniziative tra le Istituzioni scolastiche e le aziende. Inoltre, il Ministero dell’Istruzione e Confindustria Moda si impegnano a favorire l’incontro tra Istituzioni scolastiche e le aziende, con attività di co-progettazione e laboratoriali, anche al di fuori dell’ambito scolastico.

Per promuovere il programma e raggiungere gli obiettivi dell’intesa, è stata costituita una Rete composta da 82 Istituzioni scolastiche, denominata “TAM – Tessile Abbigliamento e Moda”, che in collaborazione con le aziende dei settori rappresentati da Confindustria Moda, hanno avviato una proficua collaborazione.