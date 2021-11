Scuola, fine occupazione al liceo Righi: “abbiamo testato un modo diverso di imparare, funziona”

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – Si è conclusa questa mattina intorno alle 11 l’occupazione del liceo scientifico Righi, nella Capitale, quando gli studenti hanno abbandonato l’edificio. L’uscita è stata anticipata di circa un’ora rispetto al previsto per consentire la sanificazione della scuola e la ripresa delle lezioni in presenza lunedì prossimo. Grande soddisfazione degli occupanti sull’esito: “Abbiamo registrato un record di 1.300 ingressi. Finanche venerdì sera, quando in aula magna all’ultimo incontro programmato erano presenti oltre 200 persone”, racconta all’Adnkronos Fulvio.

“Siamo contenti. E’ stata una iniziativa stupenda e altamente formativa. Ci siamo riappropriati della nostra socialità, e abbiamo sperimentato una modalità didattica diversa. Non di lezione frontale, in cui ti piovono addosso valanghe di nozioni, poi verificate in interrogazioni e compiti in classe; ma di lezione partecipata, in cui si impara tutti insieme, in cui lo scambio di informazioni avviene da ambo le parti, ed ognuno sente di avere un ruolo. Adesso speriamo che il Governo ci ascolti perché…funziona”, conclude Fulvio.