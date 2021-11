Quirinale: drone impollinatore, radio digitale, laboratorio a Malaspina, i premi di Mattarella**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – Accanto agli attestati di Alfiere della Repubblica, il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha anche assegnato tre targhe per azioni collettive in ambito di agricoltura sostenibile, di comunicazione digitale e di impegno in un’impresa sociale in un carcere minorile.

In particolare è stato premiato l’Istituto d’istruzione superiore “Itg-Iti” di Vibo Valentia, dove un gruppo di studenti ha ideato un drone impollinatore e un rover in grado di segnalare l’effettiva necessità di irrigazione. Un prototipo che ha permesso ai ragazzi di vincere le Olimpiadi di robotica e ora la loro creazione può contribuire allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile.