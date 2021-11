Washington, 27 nov. (Adnkronos) – Gli Stati Uniti sono “profondamente preoccupati per la violenta repressione dei manifestanti pacifici a Isfahan”, la città situata nell’Iran centrale e sul fiume Zayandeh. Il popolo iraniano ha il diritto di esprimere le proprie frustrazioni e di ritenere il proprio governo responsabile”. Lo riferisce il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price in un tweet in merito alle proteste contro la siccità in corso nella regione.