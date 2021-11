Green pass: Montesano, ‘per Sgarbi sono estremista? Vaneggia, io sono per la libertà’**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – “Sgarbi mi definisce ‘estremista’? Con tutto il rispetto vaneggia, io sono per la libertà di scelta, freevax, e non credo che lui, commentatori vari e giornali al seguito, abbiano letto tutta la mia intervista di ieri. E se lo hanno fatto, ne hanno travisato il senso estrapolando ciò che faceva più comodo”. Così Enrico Montesano all’Adnkronos, tornando sulle sue dichiarazioni che ieri hanno suscitato un grande clamore mediatico, tra cui la replica di Vittorio Sgarbi.

Tra i tanti commenti “rispondo solo a Sgarbi perché lo stimo e perché è già la seconda o terza volta che mi descrive come estremista, uno che prende posizioni estreme -aggiunge Montesano- Certo, detto da Vittorio l’equilibrato, che di sparate incandescenti ed estreme è il re, mi sorprende e mi conforta. Ho ancora molto margine per estremizzare ai suoi livelli”, conclude poi ironico l’attore.