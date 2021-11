Visco "La ripresa accelera ma l'incertezza resta elevata"

ROMA (ITALPRESS) – "La ripresa dell'attività economica procede a un ritmo migliore di quanto atteso solo pochi mesi fa: la crescita del prodotto supererà il 6 per cento quest'anno, recuperando oltre i due terzi di quanto perduto nel 2020. Permane tuttavia elevata l'incertezza, riflesso soprattutto di una situazione sanitaria tornata a essere in Europa fonte di notevole preoccupazione, con conseguenze oggi difficili da anticipare, anche se gli indicatori di breve periodo continuano a essere in complesso favorevoli". Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, intervenendo al convegno "Il sistema finanziario europeo nella prospettiva post-Covid", organizzato dall'Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario. "In Italia i rischi per la stabilità finanziaria provenienti dall'industria del risparmio gestito si mantengono contenuti, grazie al buon allineamento tra la liquidità dell'attivo e del passivo dei fondi comuni e alla ridotta dimensione dei comparti caratterizzati da alti livelli di leverage – ha aggiunto -. Sul piano internazionale essi possono invece essere particolarmente rilevanti per alcuni intermediari soggetti a requisiti meno stringenti o del tutto al di fuori del perimetro regolamentare, ma con estese interconnessioni all'interno del sistema finanziario".

26-Nov-21