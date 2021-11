Scuola: Bianchi, ‘sia ‘di senso’ per trasferire competenze affettive, mi ha detto il Santo Padre’

Roma, 26 nov (Adnkronos) – “Ieri ho avuto la fortuna di stare con il Santo Padre, che mi ricordava la necessità di costruire una grande alleanza globale per l’educazione. Ricordava la sua iniziativa di scuole di senso, legate a trasmettere skills non cognitive, competenze affettive”. Lo dice il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi intervenendo agli Stati generali della scuola digitale a Bergamo ed aggiunge: “la nostra Costituzione ricorda che i diritti della persona vanno coniugati con i doveri di solidarietà”, da considerare elementi fondanti.

“Gli stati generali per la scuola digitale ormai sono un punto di riferimento nel ricordare che adesso che il mondo sta risorgendo dalla pandemia dobbiamo fare fronte comune e dare continuità a quanto fatto finora – prosegue – In questa lunga fase riscopriamo i beni pubblici: io ne posso godere perché tutti ne possono godere”. Su questi beni pubblici globali si ergono i pilastri della società: “salute, ambiente, istruzione”. “Bergamo è ancora il punto di eccellenza paese a cui tutti ci rivolgiamo”, ma “i comuni siano soggetto di progettazione sociale di cui la scuola ha bisogno”.