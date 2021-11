Roma, 26 nov. (Adnkronos/Labitalia) – “Quota 102? A me non piace parlare di quote ma penso che introdurre i 64 anni di età, adeguata all’aspettativa di vita, con 37-38 anni di anzianità contributiva possa essere una soluzione per dare flessibilità in uscita soprattuto perchè siamo nel contributivo”. Lo ha detto Alberto Brambilla, presidente del Centro studi itinerari previdenziali, intervenendo agli ‘Stati generali dei consulenti del lavoro’.