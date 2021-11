Pd: dal week end 13 Agorà in tutta Italia, Letta a quelle su diritti e ergastolo ostativo

Roma, 26 nov (Adnkronos) – Sono 13 gli appuntamenti in tutta Italia, a partire da questo weekend, delle Agorà democratiche (il calendario completo è su www.agorademocratiche.it). Lo rende noto il Pd. Tre le assemblee di democrazia partecipativa a cui prenderà parte anche il segretario del Pd Enrico Letta, lunedì 29 novembre dalle 18 su zoom si terrà l’agorà ‘Dalla parte dei diritti’ voluta da Iacopo Melio, scrittore, attivista e consigliere regionale Pd in Toscana, con Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, e due attivisti tra i più influenti sui social network in Italia, il giornalista Lorenzo Tosa e l’avvocata Cathy La Torre (@avvocathy su Instagram, con oltre mezzo milione di follower).

Martedì invece a Roma presso il teatro Santa Chiara l’ex presidente del Senato Pietro Grasso ha organizzato l’Agorà sull’ergastolo ostativo ‘Combattere le mafie difendendo la Costituzione’. Con lui e Letta dalle 15 interverranno il presidente Emerito della Corte costituzionale Ugo De Siervo, la presidente della Fondazione Falcone Maria Falcone, il presidente della commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni, (M5S).

E ancora Rosy Bindi, la senatrice Pd e responsabile giustizia della segreteria nazionale Anna Rossomando, il Garante nazionale per i detenuti Mauro Palma, il presidente del Tribunale di Palermo Antonio Balsamo, l’europarlamentare Pd ed ex Procuratore nazionale antimafia Franco Roberti, una delegazione dei parlamentari Pd nelle commissioni giustizia di Camera e Senato.