Pd: dal week end 13 Agorà in tutta Italia, Letta a quelle su diritti e ergastolo ostativo (3)

(Adnkronos) – Emergenza sanitaria da coronavirus e ruolo delle autonomie locali al centro dell'Agorà del 2 dicembre a Trento, terza città per qualità della vita nella classifica annuale delle province italiane e prima per la fascia di età sopra i 65 anni, con interventi tra gli altri dei sindaci di Trento e Rovereto Franco Ianaselli e Francesco Valduga, l'ex presidente della Provincia di Trento Lorenzo Dellai, la capogruppo Pd provinciale e regionale Sara Ferrari, il costituzionalista Roberto Toniatti. Appuntamento dalle 18 al Centro Studi Erickson e su zoom.

Il 2 dicembre Agorà sui piccoli comuni grandi comunità a San Mauro Pascoli. Infine, venerdì 3 dicembre il giornalista e senatore Sandro Ruotolo (Liberi e uguali-Ecosolidali) e Franco Roberti si confronteranno dalle 18 con i partecipanti all’Agorà presso il circolo Pd di Castellammare di Stabia su Legalità e riforma della politica. Alla stessa ora a Messina Agorà sulla democrazia paritaria e la penalizzazione della rappresentanza femminile in Sicilia, dove le donne elette all’assemblea regionale, l’Ars, sono appena 13 su 70 e non c’è una norma sulla doppia preferenza di genere.