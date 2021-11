Azione: a febbraio congresso, Calenda ‘costruiamo grande partito libdem'(2)

(Adnkronos) – “Ci siamo! Come avevamo anticipato, è arrivato il momento del nostro primo Congresso. Per partecipare sarà necessario avere la tessera del 2021 o del 2022 (se sottoscritta entro il 15 dicembre 2021)”. Si legge nel sito di Azione.

“Tra il 12 e il 16 gennaio 2022 -si spiega- si svolgeranno le votazioni per i delegati all’Assemblea Nazionale in concomitanza dei Congressi Territoriali. Dal 18 al 20 febbraio 2022 si riunirà l’Assemblea Congressuale Nazionale”.